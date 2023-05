Nachhaltigkeit in OÖ: Wurmkiste statt Klimakleben

Von A wie Anbau von Erdäpfeln bis hin zu Z wie Zero Waste – einem Projekt zum Konsumverhalten – ist alles dabei. In Kirchham etwa pflanzt die Ortsgruppe eine Kräuterpyramide an, die Waizenkirchner veranstalten eine Kleidertauschbörse. Ebenfalls auf Kleider setzt die Bezirksgruppe Urfahr-Umgebung, die einen Workshop zu „Modebewusstsein“ macht. „Die Landjugend will aufmerksam machen, dass sich jeder mit Nachhaltigkeit beschäftigen und seinen Teil beitragen sollte“, fasst Geschäftsführerin Julia Breitwieser zusammen.