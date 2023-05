Zu nasser Mai: Erholung für die Wasserreserven

Wasser sorgt in Kulturen aber auch für Probleme

Allerdings bereite das viele Wasser von oben einigen auch Kopfzerbrechen. Die erste Mahd werde sich verzögern. „Und in den Erdbeerkulturen, die jetzt in Blüte stehen, dürfte es Probleme geben“, so Mikl. „Einerseits könnte die Bestäubung ausbleiben, weil Biene und Hummel kaum fliegen können. Andererseits könnte Fäulnis die Früchte befallen.“