„Wir brauchen keine ausländischen Mietnomaden“

FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger zeigt sich erfreut über diesen Schritt - nicht zuletzt, weil sich der betroffene Tiroler hilfesuchend an die Freiheitlichen gewandt hat: „Unsere Kritik am Vorgehen des Landes Tirol, Vermieter hier in derartige Mietverträge zu zwingen, bleibt jedoch aufrecht. Gerade LHStv. Georg Dornauer (SPÖ), dessen einziger Verdienst es bisher war, die Asylantenquote in Tirol anzuheben, sollte sich hier bei der Nase nehmen.“