Dragqueen-Lesung sorgt auch in Graz für Wirbel

Schon in Wien hatten derartige Veranstaltungen in Szenelokalen für heftige Proteste, Gegendemonstrationen und einen großen Polizeieinsatz gesorgt. Nun wird auch in Graz zu einer umstrittenen „Kinderbuchlesung“ geladen: Am 21. Mai kommen die Dragqueens Gloria Hole und Candy Licious in die Landeshauptstadt, um Kindern aus Büchern vorzulesen, und, wie sie betonen, „Toleranz“ und „Vielfalt“ zu fördern.