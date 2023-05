Klimaaktivisten werben neue Leute für Proteste an

Protest-Aktion vor Schwarzenegger-Gipfel

Der Ort und die Uhrzeit für den Prostest wurde gewusst ausgewählt, den am Dienstag fiel der Startschuss für den Protest von Arnold Schwarzenegger unter dem Titel „Austrian World Summit“. Die Veranstaltung des Ex-Politikers steht unter dem Motto „We have the Power“ und will Lösungen für die aktuelle Klimakrise aufzeigen.