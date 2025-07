Vom Sofa zur Lebensrettung: Familienvater überlebt

Es ist ein Jubeltag, wenn die eigene Tochter Geburtstag hat. Aber fast hätte ein Familienausflug in einer Tragödie geendet: Vergangenen Montag erlitt ein 55-jähriger Vater in der Linzer Straße im 14. Bezirk während der Autofahrt plötzlich einen Herzstillstand. Seine Ehefrau reagierte schnell, stoppte das Auto und wählte den Notruf. Nur wenige Sekunden später schrillte die Lebensretter-App bei einem Sanitäter-Paar in der Nähe. Franziska (20) und Julian (30) – sie ehrenamtlich beim Samariterbund, er Sanitäter bei der Berufsrettung – hatten es sich gerade auf der Wohnzimmercouch bequem gemacht, als die Pflicht rief. Sie eilten zur Kreuzung Zehetnergasse und begannen ohne zu zögern mit der Wiederbelebung. Einsatzkräfte der Berufsrettung, Feuerwehr und Polizei trafen wenig später mit einem Defibrillator ein und übernahmen die Reanimation.