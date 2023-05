ÖVV-Männer gewinnen Nations-Cup-Gruppe

Österreichs Beach-Volleyballer haben sich am Dienstag in Madrid den Sieg in der ersten Phase des Nations Cups gesichert und bleiben damit auf dieser Olympia-Qualifikationsschiene der Männer im Rennen. Nach Siegen am Montag gegen Slowenien und Dienstagmittag gegen das Gastgeberteam Spanien mit jeweils 2:0 wurde im Finale der Gruppe E auch gegen Litauen kein Match verloren. Die zweite dreier Stufen dieser Europa-Ausscheidung wird voraussichtlich im Herbst stattfinden.