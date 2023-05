50 Kilo Gras im Gepäck: Urlaubsreise in die Zelle

Würde der ältere Herr in Sakko keine „Achter“, also Handschellen, tragen, würde er fast seriös wirken. Dabei hat der Pole bereits 19 Jahre hinter Gitter verbracht, Dienstag kommen ein paar weitere hinzu. Er und seine vier Komplizen - alle um die 50 - sitzen als Profi-Drogenkuriere vor dem Richterduo Sabine Götz und Manfred Herrnhofer in Klagenfurt auf der Anklagebank. „Das war generalstabsmäßig organisiert“, so Staatsanwältin Daniela Zupanc. „Die Angeklagten fuhren mit drei Autos nach Spanien, übernahmen 50 Kilogramm Cannabis und wollten damit über Österreich wieder nach Polen. Unterwegs wurden Fahrer, Wagen und Kennzeichen getauscht, um die Spuren zu verwischen.“