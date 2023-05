E-Scooter explodiert: Zahlt die Versicherung?

Das Zuhause von Feda Hussein Ahmadi ist auch drei Tage nach dem Unglück unbewohnbar. Immer noch riecht es stark nach Rauch, die Wände sind voller Brandflecken. Wie berichtet, ging am frühen Montagmorgen in der Wohnung des 37-Jährigen ein Elektroroller in Flammen auf. Ahmadi hatte den Akku des Gefährts erst kurz zuvor zum Aufladen an die Steckdose gesteckt – nur wenige Meter von seinem Bett entfernt. „Ich hätte tot sein können“, ist er geschockt.