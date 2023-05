MMA-Profi (34) nach Schießerei mit Polizisten tot

Chaulet soll in einer Bar mit dem Beamten, der außer Dienst war, in einen Streit geraten sein. Den Berichten zufolge soll der Brasilianer ebenfalls geschossen haben, wobei er den Polizisten in der Leistengegend traf. Chaulet hingegen wurde in den Rücken geschossen, er verstarb an den Folgen der Verletzung.