England-Klub jagt Ex-Salzburger Szoboszlai

Wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet, soll Newcastle United großes Interesse am Ungarn haben. „Damit beschäftige ich mich nicht“, sagte Szoboszlai dem Blatt auf Nachfrage zu dem Wechselgerücht. Ein klares Bekenntnis zu Leipzig vermied der Offensivspieler: „Für drei Spiele bin ich auf jeden Fall noch bei RB Leipzig. Ich möchte gerne in der Champions League spielen und meinen zweiten Pokal holen mit RB Leipzig. Was nach dem Sommer passiert, werden wir sehen.“