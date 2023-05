Grünaus Bosse sind auf Tauchstation

Vergangenen Sommer blies Grünau zur Transferoffensive, holte mehrere hochkarätige Spieler an Bord. Das Öffnen der Geldtasche sollte sich zunächst auch bezahlt machen, die Walser spielten in der Regionalliga Salzburg eine gute Rolle, beendeten den Grunddurchgang auf dem soliden vierten Platz. Das daher logische Ziel für das Frühjahr musste die Qualifikation für die Regionalliga West sein. Und obwohl die Grünauer weiterhin alle Chancen auf ein Ticket in der überregionalen Liga haben, liegen mittlerweile die Nerven blank. Aus den ersten vier Spielen im oberen Play-off konnten sie nur einen Punkt holen, zuletzt gab’s eine 0:2-Heimniederlage gegen Austria Salzburg.