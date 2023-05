Kaprun tütete den Meistertitel am grünen Tisch ein

„Tolle Sache“, jubelte Meistertrainer Moser, der den Titel allerdings gerne vor heimischem Publikum gewonnen hätte. „Das wäre von den Emotionen her was anderes gewesen.“ Trotzdem ist die Freude über den ersten Meistertitel des Vereins seit der Saison 2005/06 in der 1. Klasse Süd groß.