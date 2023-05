Selenskyj reist von Deutschland nach Paris weiter

Berlin sagt weitere Unterstützung zu

Beim Besuch von Selenskyj in Deutschland hatte Scholz dem ukrainischen Präsidenten am Sonntag weitere Unterstützung im Kampf gegen die russischen Invasoren zugesichert. Einen Tag vor Selenskyjs Ankunft in Berlin hatte die Regierung in Berlin ein umfangreiches Rüstungspaket für Kiew angekündigt. Zu den geplanten Lieferungen im Wert von mehr als 2,7 Milliarden Euro gehören nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums Luftabwehrsysteme, Panzer und Munition.