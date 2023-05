Selenskyj: Deutschland „unser wahrer Freund“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Sonntag zu seinem ersten Besuch seit Beginn des Krieges in Deutschland eingetroffen. „Ich bin schon in Berlin“, twitterte Selenskyj gegen 0.30 Uhr. Details zum Programm nannte er nicht. In der Früh wurde er vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier empfangen.