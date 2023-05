Riesenspaß mit Nino Rota zum Saisonfinale

Es ist die letzte Premiere in der Intendanz von Nora Schmid - und sie und ihr Team verabschieden sich mit einem komischen Paukenschlag. So viel gelacht und zwischenapplaudiert wurde in der Grazer Oper selten. Und das liegt nicht nur an Nino Rotas skurriler Oper „Der Florentiner Hut“, der atemberaubenden Odyssee einer ganzen Hochzeitsgesellschaft (nach der gleichnamigen Komödie von Eugène Labiche), sondern auch an der dynamischen Umsetzung durch Regisseur Bernd Mottl samt seinen Ausstattern Friedrich Eggert (Bühne) und Alfred Mayerhofer (Kostüme), die alle drei dem gekonnten und eleganten Schwarz-Weiß-Zeichnen frönen. Und natürlich am entfesselt aufspielenden Ensemble, dem wie immer hervorragenden Chor und an dem Tempo und Temperament, das fein geschliffen aus dem Graben tönt - unter der leidenschaftlichen Leitung Daniele Squeos.