Billigere Preise: „Damit auch alle kommen können“

Die Geschichte beginnt vor rund 30 Jahren, als Mohammad und Momen als kleine Kinder in Syrien gemeinsam spielen. Sie beginnt noch einmal 2014, als die beiden wegen des Krieges nach Österreich flüchten – mit nur 10 Euro in der Hosentasche, wie sie heute erzählen. Und die Geschichte des „Alarab“ beginnt schließlich im heurigen März ein weiteres Mal: Die beiden Freunde aus Kindertagen eröffnen ein arabisches Lokal in Linz.