Kalbin über drei Meter tief in Güllegrube gestürzt

In der Nacht auf Samstag sind sechs Kühe aus ihrer Weide im Bezirk St. Veit an der Glan ausgebrochen und zu einer naheliegenden Koppel gestürmt. Dort stürzte eine Kalbin in eine über drei Meter tiefe Güllegrube. Für die Feuerwehr gestaltete sich die Rettung äußerst schwierig.