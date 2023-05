Kollege bei Übung erschossen: Polizist verurteilt

„Man glaubt, man hat alles gesehen und dann passiert so etwas“, sagte Staatsanwalt Hansjörg Bacher. Der Angeklagte hatte mit einer Gruppe Polizisten in den Räumen der Landespolizeidirektion eine Übung abgehalten, bei der es zu dem tödlichen Schuss kam. „Irgendwo ist in dem Keller der Teufel gesessen und hat gewartet, dass etwas passiert“, formulierte es Richter Andreas Rom. Alle Beteiligten waren sichtlich erschüttert von dem Vorfall, der „das abrupte Ende einer hoffnungsvollen Polizeikarriere“, so Bacher, bedeutet hat.