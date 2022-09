Polizist tot: Dramatische Details aus Protokoll

Am Tag nach dem Todesdrama im Keller der Landespolizeidirektion Graz sitzt der Schock in den Reihen der Exekutive noch immer tief. Doch wie konnte es passieren, dass ein erfahrener Beamter einen eben erst aus der Polizeischule ausgemusterten Kollegen aus nur etwa einem Meter Entfernung in den Rücken schoss? Interne Details geben Aufschluss.