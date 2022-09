Todesdrama bei Polizeitraining: Beamter erschossen

Ein tragischer Vorfall erschüttert am Mittwoch die steirische Polizei: Bei einem Unglück in der Zentrale in Graz-Straßgang wurde ein 27-jähriger Beamter getötet. Beim Training soll unabsichtlich eine scharfe Waffe verwendet worden sein, die Kugel traf den Mann. Jede Hilfe kam zu spät.