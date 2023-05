Eklat nach Streit um Platz in Wiener Nobelbar

Nach mehreren Lokalen landen zwei junge Damen um die dreißig in einer Nobelbar in der Wiener Innenstadt: „Es war bummvoll. Also haben wir uns für einen Drink an die Bar gesetzt“, erzählt die Angeklagte. Dieser Platz dürfte aber bereits vergeben gewesen sein, woraus eine erboste Frau bei ihrer Rückkehr vom Hände waschen keinen Hehl machte.