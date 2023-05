Linzer Stadtmarketing wird mit Juli wohl aufgelöst

Als das Stadtmarketing ins Leben gerufen wurde, hatten viele Linzer Hoffnung, dass sich was tut - Leerstände in und um die Landstraße wieder mit Leben erfüllt werden und sich ein Innenstadtbummel nicht nur zum Luft schnappen lohnt. Dort, wo sich was tat, war nicht die City Management GmbH dafür verantwortlich. Im Sommer kommt´s zur Auflösung!