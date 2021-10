City-Managerin will Linz vor den Vorhang holen

Erst einleben

Kein Problem für die Innviertlerin, die sich bis Jahresende ohnehin einmal einleben muss, aber bereits jetzt vor Tatendrang sprüht: „Die nächsten Wochen stehen ganz im Zeichen der Vernetzung. Ich will so schnell wie möglich alle Akteure kennenlernen.“ Dann gilt es ein kleines aber feines Team (2-3 Mitarbeiter) zu finden, schleunigst ein Jahresprogramm zusammenzustellen und auch schon erste Projekte für das kommende Jahr zu entwickeln. Ihr Schwerpunkt neben der Immobilienwirtschaft und dem weiteren Vorantreiben der Digitalisierung: „Ich will die Innenstadt hinter dem Vorhang hervorholen.“