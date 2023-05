Journalismusakademie als Sprungbrett in Medienwelt

Nach zehn Jahren hat sich die Tiroler Journalismusakademie als festes Standbein zur Förderung angehender Journalisten in Tirol etabliert. Die fünfwöchige Grundausbildung bietet jungen Tirolern einen perfekten Einblick in die journalistischen Tätigkeiten. Bis zum 2. Juni können sich Interessierte mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bewerben. Danach folgt am 12. Juni ein schriftliches Aufnahmeverfahren, welches aus einem Wissenstest und dem Verfassen eines Kommentars besteht. Der letzte Schritt im Aufnahmeverfahren ist ein Hearing am 20. Juni, bei dem sich die Bewerber der Jury vorstellen. Zwölf der Bewerber werden dann in die Grundausbildung aufgenommen.