Kunstvoller Geheimtipp: Die Fuchs Villa

Kunst an den Wänden und auch auf den Tellern

Am Samstag findet von 11 bis 14 Uhr die Finissage der Schau von Eric Küschner in seiner Anwesenheit statt. Am 25. Mai geht es dann mit der Vernissage von Daniel Friedemann-Fuchs weiter. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 12 bis mindestens 17 Uhr.