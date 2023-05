Zeit für Muskeltraining auf höchstem Niveau

An diesem Wochenende kann man sich entscheiden: Will man lieber seine Lachmuskeln mit Gery Seidl oder Malinara anstrengen, oder bringt man doch lieber den ganzen Körper beim von der „Krone“ präsentierten foodora Linzathlon oder dem Gosau-Staffelrundlauf ins Schwitzen? Auch musikalisch geht’s heiß her, beispielsweise mit Misses Doe oder The Stonez.