Grazerin von Berufsfeuerwehr über Balkon gerettet

Ein Elektrogerät geriet Mittwochvormittag in einer Wohnung in der Ankerstraße (Graz) in Brand. Die Bewohnerin rettete sich daraufhin auf den Balkon, wo die Berufsfeuerwehr sie über eine Leiter in Sicherheit brachte. Unter schwerem Atemschutz wurde der Brand binnen Minuten von den Profis gelöscht.