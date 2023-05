In Weinkellern gewohnt: Sechsfach-Vater verurteilt

Einer Filmszene gleichen die Geschehnisse in einer Kellergasse in Obritz im Bezirk Hollabrunn (NÖ) am 26. Jänner. Ein Sozialarbeiter von der örtlichen Kinder- und Jugendhilfe und ein Gemeindebediensteter laufen durch die engen, rutschigen Wege zwischen den Presshäusern, halten sich dabei die Hände auf das schmerzende Gesicht. Verfolgt werden sie von Herrn L., einem 54-jährigen Mann, der einen Pfefferspray in der Hand hält. Mehrmals stürzen die beiden Männer auf der Flucht, ehe der Angreifer abrückt.