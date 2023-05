David Alaba: „Der kleinste Fehler wird bestraft!“

David Alaba (Real-Abwehrspieler): „Irgendwo bitter, weil wir speziell in der zweiten Halbzeit wirklich sehr gut rauskommen und näher am 2:0 dran sind als sie am 1:1. Wir machen das Tor nicht, dann kam das 1:1 vielleicht irgendwo unerwartet, weil wir wirklich am Drücker waren. Das Gefühl ist irgendwo ein bisschen bitter, aber wir haben noch ein Spiel vor uns, da wollen wir natürlich alles in die Waagschale werfen. Die Qualität ist natürlich sehr, sehr hoch bei beiden Mannschaften. Da wird der kleinste Fehler bestraft.“