Bienenschwarm tötete in Nicaragua sechs Menschen

Örtliche Medien berichteten, dass sich der Unfall in der Gemeinde San Sebastián de Yali im Nordwesten des Landes ereignet habe. Dort waren Bienenstöcke aufgestellt, um Honig in einer Kaffeeplantage zu gewinnen. Als ein Bus mitten in den Schwarm stürmte, attackierten die Tiere die Fahrgäste. Mindestens sechs Menschen zwischen 8 und 84 Jahren kamen ums Leben. Manche von ihnen wurden mehr als 300-mal gestochen.