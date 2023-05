Was passiert mit den Abfällen der Baustelle?

Recycling steht auch bei Bauschutt und anderen Bauabfällen an oberster Stelle. Dass Umweltschutz auch in diesem Bereich wichtig ist, davon überzeugten sich die Maurerlehrlinge der Tiroler Fachberufsschule Lienz mit einer Exkursion zur Baustoffrecyclinganlage der ARGE Recycling und der Sortieranlage für Verpackungen der Firma Rossbacher in Nußdorf-Debant.