Nächste Aktion: Aktivisten kleben am Praterstern

Tempo 100 als Sofortmaßnahme

Im April kündigten die Klimaaktivisten der Letzten Generation eine weitere Störwelle ab 2. Mai in ganz Wien an, die mindestens drei Wochen andauern soll. Die Gruppierung sprach von ihrer bisher größten Aktion. Ihre Forderungen einmal mehr: „Ja zu Tempo 100 auf der Autobahn, Nein zu Fracking in Österreich!“