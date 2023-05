Klimakleber störten Verkehr bei Schloss Schönbrunn

In der Regel starten die Aktionen der Letzten Generation gegen 8 Uhr in der Früh. Zwar wurde die „Maiwelle“ bereits verkündet, wo genau die täglichen Störaktionen allerdings stattfinden, das kann nur vermutet werden. Die Polizei Wien befindet sich jeden Tag im Einsatz, um die Versammlungen so rasch wie möglich aufzulösen. Auch am Montag waren die Beamten vor Ort. Die Aktivisten legten - wie schon so oft - den Verkehr im Bereich Schloss Schönbrunn lahm.