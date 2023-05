Aus Haft entlassen: Krumpeck klebt schon wieder

Zwei Wochen lang befand sich Martha Krumpeck, die bekannte Mitbegründerin der Letzten Generation in Österreich, in Haft im Polizeianhaltezentrum in Wien. Sie beschrieb ihren Antritt als „zivilen Widerstand“. Am Dienstagvormittag wurde sie aus ihrer Haft entlassen und war kurz darauf beim nächsten Protest in Wien dabei.