Wettanbieter muss Schadenersatz an Dänen zahlen!

Eriksen erhält 1,45 Mio. Kronen

Der Anbieter Bet365 habe mit Einträgen in sozialen Netzwerken das Recht der Spitzensportler am eigenen Namen und Bild verletzt, urteilte das dänische See- und Handelsgericht am Montag in Kopenhagen. Pro Eintrag sind demnach nun 50.000 dänische Kronen (rund 6700 Euro) fällig. Die gesamte Entschädigungssumme beläuft sich nach Angaben der Nachrichtenagentur „Ritzau“ auf 4,7 Millionen Kronen (630.000 Euro). Allein Eriksen erhält demnach 1,45 Millionen Kronen.