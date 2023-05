Alaba zeigt persönliches Final-Highlight-Video

Es beginnt mit einer ikonischen Szene aus dem spanischen Cup-Finale 2014. Via scheinbarem Handybildschirm ist verschwommen zu erahnen, wie Real-Stürmer Gareth Bale die ganze Barca-Abwehr überläuft - über die Outlinie hinaus - und ein Tor erzielt. Die mutmaßliche Botschaft dahinter: Die Copa del Rey ist legendär. Und ein Triumph historisch. Dann geht es weiter: Fan-Bilder von den Straßen, der Bus fährt ein, ein Fan jubelt Alaba mit einem Klappstuhl zu, Aufwärmen, Spielszenen, Alaba jubelt, dirigiert, schießt, passt, schimpft und triumphiert am Ende. Dazu gibt‘s ein Foto mit der Mama, ein Busserl von Kumpel Luka Modric. Alles dabei. Ein gelungenes Werk. Das sieht übrigens auch Mannschaftskollege Toni Kroos so. „Tolles Video Davido“, schreibt der Deutsche (mit latenter Beistrichschwäche) im Kommentarfeld.