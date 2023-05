Mehr als 200 Tote durch Überschwemmungen im Kongo

Die Zahl der Toten im Osten der Demokratischen Republik Kongo durch heftige Regenfälle und Überschwemmungen ist auf mehr als 200 gestiegen. Dies teilten die Behörden in der Region Kalehe am Samstag mit. Mehrere Dörfer in dem Gebiet westlich des Kivu-Sees waren überflutet worden. Die Flut riss Hunderte Häuser mit.