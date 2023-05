Zimmerkollege lobt Sarkaria: „Echter Käfigkicker“

Also jenen Klub, zu dem er mit 16 Jahren vom SC Großfeld gekommen war, bei dem er nach Lehrjahren in der Akademie und den Young Violets in der Bundesliga debütierte (22. Oktober 2017, Einwechslung gegen Rapid in der 85. Minute), ehe er dann im Sommer 2021 nach 78 Pflichtspielen ablösefrei von Violett zu den „Blackies“ ging.