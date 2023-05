Luxusschlitten bei Unfall schwer beschädigt

Der Unfall ereignete sich Samstagvormittag auf der Loferer Straße (B178) in Erpfendorf im Tiroler Unterland. Dort wollte der 63-Jährige gegen 10.45 Uhr von einer Hotelzufahrt in die Loferer Straße einbiegen. Vor der Kreuzung hielt der Lenker den Ferrari kurz an und fuhr dann weiter.