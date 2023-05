„Wir wissen nicht mehr weiter, es ist so traurig!“

Hündin in Notfallkäfig gestopft

Erst in der Nacht auf Freitag wurde eine Cane Corso-Hündin in den Notfallkäfig gestopft. „Sie war so verzweifelt. Wir mussten sie mit der Fangstange herausholen. Ein langer Brief war dabei mit der Erklärung warum“, erzählt Dennis, dem es das Herz zerreißt beim Anblick der verstoßenen Tiere. „Man muss sich das einmal vorstellen. Da werden Hunde, die jahrelang in einem schönen Heim leben durften, einfach über Nacht entsorgt. Die Angst und das Unverständnis in den Augen der Tiere ist fast nicht auszuhalten“, schildert der Tierpfleger die Situationen, die leider zur traurigen Tagesordnung geworden sind.