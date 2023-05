Dieser Sturm-Star marschierte mit den Fans

„Auf die ganze Stadt“

Diese Energie, die mittlerweile in Graz an allen Ecken und Enden zu spüren ist, will Jantscher, will Sturm jetzt auch in den Titelkampf der Bundesliga mitnehmen. Beginnend mit dem Re-Match am Sonntag auswärts bei der Wiener Austria. Man könnte gleich wieder den Druck auf Salzburg erhöhen, vor dem Abendspiel der Bullen punktegleich in der Tabelle sein. Das muss vorerst auch ohne Jantscher klappen: Für die Startelf ist es beim 34-Jährigen nämlich noch zu früh.