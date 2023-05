Schwere Tories-Schlappe: Premier Sunak unter Druck

Die Auszählung der Stimmen dürfte sich noch bis in den Abend am Freitag hinziehen. „Die klare Botschaft dieser Nacht ist, dass die Konservativen schlecht abgeschnitten haben und sie könnten am Ende 1000 Sitze verlieren“, sagte der Wahlexperte John Curtice von der Universität Strathclyde in Glasgow Freitagfrüh dem Radiosender BBC 4.