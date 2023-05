Staatenübergreifende Aktion gegen Autodiebstahl

Der Fokus der Schwerpunktaktion in den Nächten auf den 4. und 5. Mai lag auf der „organisierten Kfz-Verschiebungs-Kriminalität“. An der Aktion beteiligt waren deutsche Bundespolizisten, die Verkehrspolizei Bozen sowie verschiedene Polizeieinheiten aus Österreich samt Polizeihund. Zur Absicherung der Straße standen außerdem Soldaten des Bundesheeres bereit, sodass sich die Polizisten auf die Kontrolltätigkeiten konzentrieren konnten. In der Nacht auf Donnerstag waren 47 Einsatzkräfte bei der Mautstelle Schönberg auf der A13 im Einsatz, in der darauffolgenden Nacht kontrollierten 36 Beamte an den A12-Kontrollstellen Radfeld und Kundl.