Wein-Trophy: Sechs Hauben für die besten Tropfen

Gekocht haben die kreativen, engagierten Schüler selbst. Und mitten unter sie mischten sich: sechs Hauben! Richard Rauch, berühmter Steira Wirt, sowie Markus Rath (Schlosskeller in Seggauberg) rührten in der Schulküche gerne in den Töpfen und zauberten Vorspeisen, die mit der Zunge schnalzen ließen. „Wir tun das gerne! Wir möchten die Jugendlichen zusätzlich motivieren und für unseren Beruf begeistern, hier ist ja die Talenteschmiede von morgen“, so Rauch. Der schmunzelte: „Für uns ist das auch ein bisschen wie ein Casting, wir suchen ja immer beste Kräfte.“