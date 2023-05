Rapidler Greil: „… wie ein Schlag ins Gesicht!“

Schließlich wartet am Sonntag die nächste Aufgabe - welche es mit dem Auswärtsspiel bei Meister Salzburg in sich hat. Und Erinnerungen an einen wesentlich besseren Auftritt weckt: Denn vergangene Woche trotzte Grün-Weiß dem Leader mit dem 1:1 in Hütteldorf einen Punkt ab: „Das war sicher eine der besten Partien von uns in dieser Saison. Wir brachten eine gute Energie auf den Platz, spielten nach vorne attraktiv und ideenreich.“ Dies gilt es, am Sonntag erneut zu zeigen, „giftig in den Zweikämpfen sein, den richtigen Spirit auf den Platz bringen.“