Kuriose Geschichten aus 40 Jahren im Polizeidienst

Karl Loidolt, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant von Waidhofen an der Thaya, ging nun in den Ruhestand. In seiner langen Karriere kamen ihm viele Fälle unter. Der eines Einbrecherpärchens im Bezirk Korneuburg ist schon sehr lange her. Diese kriminalische Fährtensuche im Schnee erzählt er aber besonders gerne.