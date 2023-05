Wolff: „Wir sind einen Schritt zurückgefallen“

In den bisher vier Rennen in dieser Saison gab es vier Siege der Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez, der auch in der Vorwoche in Baku gewann. Mercedes kann dank Rekord-Champion Lewis Hamilton, der in Australien Zweiter hinter Weltmeister Verstappen war, einen Podiumsrang vorweisen. „Wir sind gegen Red Bull einen Schritt zurückgefallen. Das ist, wo wir alles daransetzen müssen, dass wir die Performance finden“, gab Wolff zu. „Es ist an uns, Ferrari und Aston Martin und allen anderen, einen Schritt zu machen.“ Fakt ist, dass der Formel 1 eine Phase der sportlichen Langeweile droht, wenn das den Konkurrenten nicht gelingt.