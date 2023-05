Red Bull enthüllt Fan-Lackierung für Miami-GP

„Ich will eines Tages in der Formel 1 arbeiten“

Andriano fügte hinzu: „Ich wollte Miami repräsentieren, das hat mich inspiriert. Ich wollte schon seit Beginn meines Studiums ein Auto, einen Rennanzug oder einen Helm designen. Und schon zuvor wusste ich, dass ich eines Tages in der Formel 1 arbeiten will, es ist also unglaublich wichtig für mich, diese Chance von Red Bull Racing zu erhalten. Das wird mein erstes Rennen sein, und das Auto wird in meinem Look ausrücken. Ich darf in der Box dabei sein, das wird eine überwältigende Woche für mich werden.“