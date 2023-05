Speckgürtel um 33.650% teurer als das Waldviertel

Wer in den Top-Lagen des Wiener Umlandes einen Baugrund sucht, sollte tunlichst ein paar Millionen Euro am Konto haben. Im hohen Norden des Landes gibt es idyllische Platzerln weitaus billiger. Die Kluft bei Quadratmeterpreisen für Baugründe klafft in Niederösterreich weit auseinander - bis zu 33.650 Prozent!